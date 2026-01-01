Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той участва в кръгла маса на тема „Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси“, организирана от "Демократична България" в Народното събрание.

Стартирахме още преди три седмици с работната група. Не трябва да работим "на парче", а системно, посочи министърът.

Надявам се, че тази кръгла маса е продължение на инициативите, които правителството предприе. Тази тема е надпартийна и който я направи партийна, жестоко ще сгреши, отбеляза той. Ние приветстваме всякакви добри инициативи като тази, добави Пеев.

За мен най-големият проблем е фрагментираността на системата. Има много институции, министерства и общини, които се занимават с дадена част от системата, няма интегрирани данни, които да се използват и като превенция, каза министърът на транспорта.

Когато оценяваш риска, трябва да знаеш откъде тръгваш и от каква основа, затова трябва да работим с цифри, данни и статистика, която да обработваме адекватно и да прилагаме след това като мерки, обясни той. Акцентираме най-вече върху наказанията и не говорим за превенция и превантивни действия, а комплексните мерки са най-важните, посочи Пеев.

Призовавам да положим взаимни усилия, в рамките на август да разгледаме всички предложения. Всичко, което сътворим в групата, ще бъде комуникирано с различни сдружения и организации, допълни той.