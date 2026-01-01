Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже д'афер към институциите на ЕС в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство, предава кор. на БТА Николай Желязков, позовавайки се на говорител на службата на пресконференция в отговор на въпроси.

Остро осъдихме умишлените нарушения на въздушното пространство на Румъния, това безотговорно поведение на руската страна създава заплаха за сигурността на европейските граждани, за регионалната сигурност и мира, добави говорителят. Той съобщи, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила нови допълнения към списъците със санкционраните руснаци заради войната в Украйна.

По повод вчерашните съобщения в световните агенции, че Татяна Навка, съпруга на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, е внесла съдебен иск срещу решението да бъде включена в санкционните списъци на ЕС, говорителят посочи, че такава възможност е предвидена в законодателството. Включването на някого в тези списъци се извършва при наличие на достатъчно доказателства, отбеляза той. По неговите думи причините за санкционирането на Навка са в това, че тя е съсобственик на фирми, работещи в Крим и е свързана с лице от санкционните списъци, което активно подпомага действия срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украйна. Крим бе завзет незаконно от Русия, а като развива дейност там, Навка съучаства в действия, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, добави говорителят.

Навка беше санкционирана през юни 2022 г., а сега оспорва причините за наложените срещу нея мерки. Тя е завела иск за обезщетение от над 2 милиона евро (над 178 млн. рубли).