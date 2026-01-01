Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия към Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен на 24 юли 2026 г. от Даниел Парушев и група народни представители.

Законопроектът беше подкрепен с 13 гласа "за", без нито един глас "против" и с пет гласа "въздържал се".

Пред народните представители вносителят Даниел Парушев от "Прогресивна България" посочи, че необходимостта от законодателните промени произтича от Решение №12 от 2026 г. на Конституционния съд, с което са отменени разпоредби, свързани с института на особения търговски управител.

По думите му с решение на Министерския съвет от 3 юни 2026 г. е назначен особен търговски управител на "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл България Бункер", които извършват търговия с енергийни продукти. След влизането в сила на решението на Конституционния съд обаче ще отпадне правното основание за съществуването на този механизъм.

Парушев отбеляза, че двете дружества осъществяват дейност в стратегически за страната сектори. Той посочи, че "Лукойл Ейвиейшън България" има 85,81 процента пазарен дял като оператор по наземно зареждане с авиационно гориво, основно на летищата София и Бургас, а "Лукойл България Бункер" осигурява бункероване на кораби в пристанищата Варна и Бургас, както и по река Дунав.

Според вносителя това са стратегически обекти от значение за националната сигурност, поради което се предлага разширяване на приложното поле на чл. 25а от закона, така че в него да бъдат включени и дейностите по търговия с нефт и нефтопродукти, осъществявани от оператори на подобни обекти.

Целта на законопроекта е да се създаде възможност държавата да прилага временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност, както и да запази възможността за надзор върху лицата, които експлоатират обекти от критичната инфраструктура.

Парушев заяви, че предлаганите изменения ще осигурят по-пълна и последователна правна уредба, като поставят всички основни дейности по веригата на доставка и реализация на нефт и нефтени продукти при еднакъв правен режим. По думите му за прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни финансови средства от държавния бюджет и законопроектът не е свързан с транспониране на европейско законодателство.

По време на обсъждането Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че разбира необходимостта от промените, но попита дали са предвидени достатъчно гаранции, че новите текстове няма да позволят назначаването на особен търговски управител в прекалено широк кръг от случаи. Според него е важно да не се създава възможност за прекомерно разширяване на правомощията на държавата.

В отговор главният юрисконсулт в дирекция "Правна" към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Павлина Колева заяви, че опасенията за прекалено широко прилагане на разпоредбите са неоснователни. Тя обясни, че текстът на чл. 25а се отнася единствено до обекти от критичната инфраструктура, които са определени като стратегически за националната сигурност и са изрично посочени в Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

Колева подчерта, че не всяко дружество, което търгува с нефт и нефтопродукти, ще попада в обхвата на закона. За да бъде приложена разпоредбата, дружеството трябва да експлоатира стратегически обект от критичната инфраструктура, поради което не е възможно необосновано разширяване на приложното поле на закона.

Мартин Димитров постави и въпрос за очакваното изтичане на дерогацията, свързана със санкциите срещу Русия. Той припомни, че при предишно изслушване министърът на икономиката е заявил, че се предприемат всички възможни действия за удължаването ѝ, но според него от думите му е станало ясно, че британските власти са отправили въпроси, свързани със срещи между българското правителство и "Литаско", което е довело до усложнения в процедурата. Димитров попита дали към момента има основания да се очаква удължаване на дерогацията, като отбеляза, че до изтичането ѝ остават около две седмици.

В отговор Павлина Колева каза, че Министерството на икономиката е предприело необходимите действия и е изпратило искане до британските власти за удължаване на дерогацията. Тя посочи, че към момента се очаква отговор, като при необходимост ще бъде предоставена по-подробна информация.