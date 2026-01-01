Дакота Джонсън се преобразява напълно в легендата Мерилин Монро в първите кадри от предстоящия проект на режисьорката Маги Джиленхол — „Flesh Impact".

Списание Vanity Fair представи първите снимки на 36-годишната актриса, която изглежда неузнаваемо като холивудската икона в пика на нейната слава, информира Vesti.bg. Проектът представя и 93-годишната легенда Елън Бърстин в ролята на въображаема, възрастна версия на Монро — образ, който светът никога не е имал възможността да види в реалността.

48-годишната Джиленхол е режисьор и сценарист на 17-минутната лента, чиято световна премиера ще бъде на филмовия фестивал във Венеция през септември. Прожекцията е посветена на 100-годишнината от рождението на Монро. В актьорския състав участват още Питър Сарсгард и Сепидех Моафи.

Маги Джиленхол сподели, че веднага е помислила за Джонсън (с която работиха заедно и по драмата „Изгубената дъщеря“ от 2021 г.), макар първоначално да е имала съмнения дали тя прилича достатъчно на легендарната актриса.

„След това си казах: Това е абсурдно. Кой го е грижа? Не знам дали някой наистина знае точно как изглежда Мерилин, защото тя е толкова комерсиализирана и превърната в мит“, споделя режисьорката.

За преобразяването си Джонсън използва къса руса перука, специфичен грим и емблематичната за Монро бенка.

A-list actress looks unrecognizable as Marilyn Monroe in ‘Flesh Impact’ first look https://t.co/PhLmpJ0ZSK pic.twitter.com/kDScVNllRh — New York Post (@nypost) July 28, 2026

Една по-различна фантазия за Холивуд

От своя страна, 93-годишната Елън Бърстин веднага се е съгласила да се присъедини към проекта, изграждайки образа на възрастната Мерилин.

Официалното резюме на филма за фестивала във Венеция разкрива сюжетната линия: „Мистериозна възрастна жена се явява на прослушване за пиеса в малък театър в Ню Йорк. Докато описва своите умения и актьорски опит, на повърхността изплуват дълбоко пазени тайни за нейната идентичност и погрешни схващания за живота ѝ.“

Според Джиленхол филмът е смела комбинация между историческата личност на Монро и нейната собствена режисьорска фантазия: „В много отношения това е филм за Мерилин, но също и за актрисите като цяло — за това какво е да имаш тази странна, изключително уязвима и същевременно много влиятелна професия.“

Мерилин Монро умира едва на 36-годишна възраст през август 1962 г. През годините в нейния образ са се препъвали или триумфирали звезди като Ана де Армас, Мишел Уилямс, Кели Гарнър, Ашли Джъд и Мира Сорвино. Настоящият проект с Дакота Джонсън и Елън Бърстин се очаква с голям интерес от критиците през есента.