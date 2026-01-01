Мъж е пострадал при катастрофа на пътя между старозагорските села Опан и Венец и е транспортиран с въздушна линейка, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен в 14:41 часа днес. По първоначална информация на пътя между селата Опан и Венец е самокатастрофирал автомобил. Пострадал е шофьорът, който е транспортиран в болница с въздушна линейка. В автомобила е пътувала и жена, която не е пострадала, информират от полицията.

Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души.