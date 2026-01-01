Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД и назначи нови на тяхно място. Те ще изпълняват функциите си до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

Освободени са Десислава Билева, Бистра Колева-Маджарова, Стефан Гърчев и Румен Кофинов. За нови членове на Съвета на директорите са назначени Иво Тодоров като независим член и Климент Петров, Доротея Робева и Вероника Чанева като представители на държавата. Ани Александрова-Найденова запазва мястото си като член на Съвета на директорите.

Решението е взето след анализ на финансовите отчети, одитния доклад на Министерството на здравеопазването, информацията от досегашното ръководство и констатациите от инспекцията на Световната здравна организация, включително изпълнението на плана за коригиращи и превантивни действия — CAPA.

„Натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и нарастващият регулаторен риск изискват незабавно управленско решение. Не можем да подминем и напрежението в дружеството, протестите и загубата на диалог със служителите. Хората, които със своята експертиза поддържат това стратегическо производство, трябва да бъдат чути. Новото ръководство получава ясна задача — да възстанови финансовата устойчивост, производствената надеждност и доверието в „Бул Био“, заяви министър Катя Ивкова.

„Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД е дружество със 100% държавно участие, което произвежда ваксини, серуми, лекарствени и други биологични продукти, свързани с основни обществени здравни потребности. Поради стратегическото му значение управлението трябва да отговаря на завишени изисквания за финансова устойчивост, производствена надеждност, ефективен контрол и съответствие с националните и международните регулаторни стандарти.

За 6 години печалбата на дружеството е стопена от 8 млн. лв. до отрицателен резултат.

Дружеството приключва 2025 г. с отрицателен финансов резултат, като негативната тенденция продължава и през 2026 г. Към 31 март е отчетена счетоводна загуба от 872 хил. евро. Анализът установява производство и продажба на продукти с отрицателна рентабилност, реализация под пълната производствена себестойност, нарастващи разходи, влошена ликвидност и недостатъчно ефективен контрол върху финансовите и производствените рискове. Многократното актуализиране на финансовите прогнози и бизнес програмата не е довело до устойчиво подобрение.

Одитът на Министерството на здравеопазването и материалите от инспекцията на Световната здравна организация установяват съществени слабости в системата за управление на качеството и при изпълнението на CAPA плана. Част от предвидените мерки не са окончателно изпълнени или ефективността им не е доказана, което създава рискове за производствената дейност и регулаторното съответствие на дружеството.

На новия състав е възложено да извърши цялостен анализ на финансовото състояние, да представи актуализирана прогноза до края на 2026 г., да предприеме незабавни мерки за ограничаване на загубите и подобряване на ликвидността и да ускори изпълнението на коригиращите действия по CAPA. Сред основните задачи са още гарантирането на непрекъснатото производство и договорените доставки, ограничаването на регулаторните рискове и възстановяването на диалога със служителите.

Промяната в управлението няма да прекъсне текущата дейност на „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД. Запазването на националния производствен капацитет за ваксини, серуми и други стратегически продукти остава водещ приоритет на Министерството на здравеопазването.