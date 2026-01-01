За втори път днес огнеборци гасят пожар в сухи треви край монтанското село Студено буче, съобщиха от полицията.

Първият сигнал за две огнища в различни райони в землището на селото е получен в 10,20 ч. тази сутрин. Пет часа по-късно огънят е бил локализиран и потушен, като на място е бил оставен дежурен екип. Малко по-късно едното от огнищата отново се е разгоряло и в момента се работи по неговото потушаване.

Пожар край Пазарджик унищожи 100 декара площи

По първоначални данни са изгорели над 80 декара сухи треви и храсти. В района днес е имало още един пожар, край село Славотин, което е близо до с. Студено буче. При пожарите няма засегнато имущество и пострадали хора, казаха още от ОД на МВР – Монтана.

Според бюлетина на полицията през вчерашния ден в областта са ликвидирани пожари в сухи треви на обща площ от над 63 декара, без нанесени материални щети. Те са били в районите на градовете Брусарци и Монтана и с. Стояново.