Мотоциклетистът загина на място при тежка катастрофа във Варна, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 15:00 часа. Катастрофата е станала на бул. "Левски". Сблъсъкът е бил между два автомобила и мотоциклет. Шофьорите на леките коли не са пострадали. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

Участъкът, в който е възникнал инцидентът, е затворен за движение. В района има полицейски екипи, като трафикът се отклонява по обходни маршрути.

Причините, довели до катастрофата, се изясняват.