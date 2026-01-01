Круизен кораб, плаващ под швейцарски флаг, е заседнал на река Дунав близо до село Салча в окръг Мехединц в Югозападна Румъния поради изключително ниски нива на водата, предава Диджи24. На борда има 186 пътници и 52 членове екипаж.

Корабът е отплавал от Дробета-Турну Северин в понеделник вечерта с курс към Видин, България. По време на пътуването той е заседнал по средата на Дунав в район, характеризиращ се с множество пясъчни плитчини.

МВР

Спасителната операция се провежда от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе. Около 02:20 ч. тази нощ пътнически кораб "Viking Ullur", плаващ по течението под швейцарски флаг, при намалена видимост в тъмната част на денонощието и поради ниското ниво на водите на р. Дунав е заседнал в района на 817 речен км, на около 25 км над гр. Видин /срещу с. Гомотарци/. На борда се намирали 186 пътника, граждани на ЕС, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал. Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в Пристанище Видин, на борда не достигала и питейната вода. Това съобщиха от полицията.

Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента.

С разрешение на Дирекция Речен надзор - Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, е взето решение и е започнала евакуация с помощта на катер от База Гранични полицейски кораби - Видин.

След изследване на обстановката и оценка на риска, граничните служители пристъпили към евакуацията с помощта на членове на екипажа на заседналия плавателен съд и при спазване на всички мерки за безопасност. До момента от заседналия кораб са превозени около 40 пътника, като действията продължават интензивно, с амбицията операцията да приключи в светлата част на деня.

МВР

Нивата на реката към момента са много ниски, с дебит от приблизително 1600 кубически метра в секунда. В резултат на това корабът не е могъл да продължи пътуването си към България, отбелязва румънската медия.

МВР

Navă de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apeihttps://t.co/QvO54BzbDP

— Monitorul de Galati (@Monitorul_GL) July 28, 2026

Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки.

Инцидентът се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката.