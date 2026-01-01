Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция, с която я призовават да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

След срещата с президента Асен Василев обяви, че детайлно са обсъдили мотивите, които са в три групи.

По думите му първата група мотиви са юридически и включват четири противоконституционни разпоредби:

Първо, предвижда се спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или дори без внесено обвинение.

Второ, отнемат се права на работещите без мотиви и не е ясно как разпоредбата ще засегне, включително, работещите на пълен работен ден, тъй като се въвежда почасово измерване на трудовия стаж. По думите му това ще доведе до намаляване на отпуските на хората, които не работят на пълен работен ден.

Трето, спира се законовият механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро, без да е предвиден алтернативен механизъм. Според него това би било нарушение на европейската директива.

Четвърто, обвързват се възнагражденията на магистратите с тези на депутатите.

„Това са юридическите аргументи“, заяви той.

БГНЕС

Асен Василев обяви, че със сигурност ще внесат възражение и към КС, ако не бъде наложено вето.

По думите му следващата група аргументи е най-важната и е свързана с липсата на предвидимост. Един от аргументите е свързан със заплащането на учителите. Осем години поред са били осигурявани средства, за да бъдат достигнати нивата, заложени в Колективния трудов договор, подписан между държавата и синдикатите. Според него това потенциално отваря възможност държавата да бъде съдена, тъй като договорът ще бъде нарушен.

Лидерът на ПП заяви, че е притеснително намаляването на средствата за наука и вероизповеданията.

По думите му в Закона за държавния бюджет не е предвидено изрично целево финансиране за Националната детска болница. Освен това липсва и поетапен финансов ангажимент за периода 2026–2028 г.

Последната група аргументи, според Асен Василев, е свързана с липсата на прозрачност и баланс в държавния бюджет.

По думите на Асен Василев в бюджета не са предвидени 218 млн. евро, необходими за увеличението на възнагражденията на лекарите, медицинските сестри и специалистите по здравни грижи. Според него това поставя под риск изпълнението на поетите ангажименти към работещите в здравната система.

Василев обяви, че в него са заложени капиталови разходи за над 3,1 млрд. евро, но проекти са разписани едва за около 1,4 млрд. евро, като за останалите средства не е ясно как ще бъдат изразходвани. Освен това са предвидени над 3,4 млрд. евро разходи за издръжка, но липсва яснота за повече от 1,5 млрд. евро от тях.

Асен Василев каза, че Илияна Йотова е заявила, че ще обяви решението си утре.

Василев и Денков бяха посрещнати на „Дондуков“ 2 от секретаря по правни въпроси на президента – Евелина Стоева-Димитрова.

В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина.