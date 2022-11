Плъховете реагират на музика, съобщи АФП, цитирайки японско научно изследване. Хората не са единственият вид, който си тактува.

Плъхове, които никога не са били излагани на музика, демонстрират вроден синхрон с мелодии, изпълнени с между 120 и 140 удара в минута. Това е честотата на ритъма, на която реагират хората.



„Мозъкът на плъховете е устроен така, че могат да реагират на музика, макар че тялото им не се движи много", каза във вторник Хирокацу Такахаши, учен, участвал в изследването на Токийския университет.



Учените са използвали сензори, проследяващи движенията при гризачи. „Всички знаем, че музиката е магия, но не знаем нищо за механизмите на нейната сила. Искахме да открием какъв тип звуци се харесват на мозъка без влияние на емоции и памет“, каза още Такахаши.



Реакциите на плъховете са тествани с много музикални откъси, сред които Соната за две пиана в ре мажор на Моцарт, изсвирена с четирикратна промяна на темпото. Плъховете са слушали още „Born This Way“ на Лейди Гага, „Another One Bites the Dust“ на „Куин“, „Beat It“ на Майкъл Джексън.



Според японските учени резултатите, публикувани в сп. „Сайънс адвансис“, водят към хипотезата за съществуване на оптимално темпо, което би могло да е общо за много от видовете.



Друга хипотеза е варирането на оптималното темпо под влиянието на физиологични фактори като ръст и тегло.