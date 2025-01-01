Българският патриарх Даниил беше посрещнат тържествено тази сутрин в храма "Св. Успение Богородично" в Кюстендил. Той ще бъде гост на празника "Панагия – въздигане на хляба", който се отбелязва в града от 2008 година.

Днешният ден е обявен за официален духовен празник на Кюстендил, с решение на Общинския съвет от февруари тази година. "Божията майка външно не е известна с някакви велики грандиозни дела, но вътрешният човек се е украсил с непреходните Христови добродетели - пълната вяра, упование, всеотдаденост на Бога и сладостта да стане Божията майка", каза при пристигането си в храма патриарх Даниил.

Голяма Богородица е: Традиции, обичаи и какво се прави на празника

Той посочи, че от нея не са чути гръмки фрази, но призова всички да изпълним майчиния ѝ завет: "Това, каквото ви каже - сторете го", за да видим ползата за себе си, припомняйки съхранената в Евангелието на Йоан фраза на Божията майка при описанието на сватбата в Кана Галилейска.

Българският патриарх Даниил беше посрещнат в храма с празничен камбанен звън, а девойки от града, облечени в народни носии, посипваха розов цвят пред него.

Патриархът беше посрещнат от кмета на общината Огнян Атанасов, областния управител Методи Чимев, архиерейския наместник епископ Исаак Велбъждски. Посрещнаха го и Струмишкият митрополит Наум от Република Северна Македония, гости от православната църква на Чехия и Словакия.

Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще възглави патриаршеска света литургия в храма "Успение Богородично", а по-късно ще извърши молебен за здравето на кюстендилци и гостите на града на централния площад "Велбъжд".