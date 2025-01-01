Това, което можем да кажем за бюджета за следващата година, е, че текущите разходи са що-годе добре, но капиталовите са недостатъчни, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Пазарджик.

Той отбеляза, че много се надява опозицията да няма съпротива и да има отговорно поведение при гласуването на бюджета за 2026 г. Според него, ако няма бюджет това малко или много ще компрометира членството на страната ни в еврозоната.

По думите му няма промяна в частта за образованието в бюджета. Ще има 10 процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не са с голям бюджетен ресурс, отбеляза министър Вълчев. Продължаваме старите инвестиционни програми, но нямаме средства за нови. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата - това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години, припомни той.

Министър Красимир Вълчев беше на посещение в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра - в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и в Средно училище "Петър Берон".