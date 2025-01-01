Пешеходец е в тежко състояние, след като 18-годишен тийнейджър го е блъснал в района на село Черноземен на главен път Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията.

Проверката на постъпилия около 19.45 ч. сигнал на тел. 112 е предприета от патрул на РУ-Хисаря.

Шофьорка блъсна мъж и дете на пешеходна пътека в Пловдив

По предварителни данни пресичащ пътното платно 50-годишен мъж бил ударен от автомобил, управляван от 18-годишен водач.

Пострадалият е настанен в болница в тежко състояние. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.

С полицейска заповед той е бил задържан за едно денонощие. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. Започнато е разследване.