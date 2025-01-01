16-годишен пешеходец пострада при инцидент в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Произшествието е станало около 17:15 ч. на кръстовището между ул. „Панайот Хитов“ и бул. „Цар Освободител“, където лек автомобил „Тойота“, управляван от жена на 56 години, е блъснал 16-годишен пешеходец, прсичащ по положена пешеходна пътека тип м-8.2 и на разрешаващ зелен сигнал на пешеходна светофарна уредба работеща в нормален режим.

Младежът е транспортиран в УМБАЛ „Канев“ и е приет за наблюдение с травма на главата.

Алкохолната проба на жената е била отрицателна.