Перуанската полиция залови над 3,4 тона кокаин, който е трябвало да бъде изпратен контрабандно до Белгия, скрит в пратка с банани, съобщи агенция Белга, позовавайки се на перуанските власти.

По данни на Министерството на вътрешните работи в Перу 3407 килограма кокаин са били конфискувани миналата седмица в северозападния регион Пиура. Операцията е имала за цел да спре пратката преди да напусне страната. Силите на реда са заловили камион, превозващ над 3000 пакета кокаин на стойност повече от 54,7 млн. евро.

Превозното средство е хванато напът към склад на около 100 километра от пристанище, където са подготвяни кутии с банани за международни доставки. Според перуанските власти наркотиците са принадлежали на престъпна мрежа с участието на перуански, колумбийски и европейски граждани, която е планирала транспортиране на товара до Белгия.

Антверпен - едно от най-големите европейски пристанища, е водещ входен пункт за кокаин в Европа, а количеството на задържаните пратки в ЕС расте. За последните 10 години конфискациите са се увеличили шесткратно. Наркотиците причиняват около 7500 смъртни случая годишно в ЕС, като паралелно се наблюдава ръст и на криминалното насилие.

"Европа достигна кризисна точка по отношение на наркотиците", заяви миналата седмица еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер при представянето на новата стратегия и план за действие на Европейската комисия за борба с наркотрафика. Посланието на плана е ясно: "Европа отвръща на удара", посочи той.

Стратегията включва създаването на система за бързо предупреждение чрез Европейската агенция по лекарствата, разширяване на програмите за превенция, засилване на полицейското и митническото сътрудничество и укрепване на партньорствата с частния сектор за подобряване на сигурността в европейските пристанища, включително Антверпен.