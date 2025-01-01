На 27 ноември голям теч е наводнил отдела за египетски антики в Лувъра. Повредени са около 400 книги, предаде Анадолската агенция.

В продължение на години отделът многократно е искал средства от заместник-генералния директор на музея Франсис Стайнбок, за да премести колекциите или да монтира защитни системи, предупреждавайки, че тръбите в окачените тавани са остарели.

Исканията им били отхвърляни. Била отказана и помощ от външна фирма за преместване на книгите на по-безопасно място.

Въпреки че най-ценните томове не са пострадали, в публикацията се посочва, че те все още се съхраняват зад витрини, като са защитени единствено с балонно фолио.

Обирът в Лувъра: Разследването напредва, но откраднатите ценности липсват (ОБЗОР)

Припомняме, че на 19 октомври група крадци използваха открадната вишка, за да достигнат първия етаж на Лувъра, където задингнаха ценности на обща стойност от около 88 млн. евро. Сред откраднатите бижута са изумрудено-диамантено колие, подарено от Наполеон Бонапарт на втората му съпруга — австрийката Мария-Луиза, както и диадема, принадлежала на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.

В края на ноември управата на музея обяви, че ще повиши цените на билетите за повечето посетители извън ЕС до 32 евро — увеличение от над 45%. Лувърът е посрещнал 8,7 милиона посетители през 2024 г., като 69% от тях са били чужденци.