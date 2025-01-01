Разследват смъртта на 61-годишен мъж в Перник, съобщиха от полицията.

Сигналътза починал на двора в имота му мъж е бил подаден от брат му на 6 декември.

Пребиха и намушкаха до смърт инвалид в Карлово

При първоначалния оглед в присъствието на медицински екип не били открити видими следи от травми.

Впоследствие органите на реда изяснили, че преди 3-4 дни между починалия и 46-годишен криминално проявен мъж, е възникнал скандал, при който по-младият нанесъл побой на по-възрастният.

Той е задържан и е образувано досъдебно производство.