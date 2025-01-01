Украйна не трябва да бъде принуждавана да се откаже от територия в рамките на мирно споразумение, заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок и предупреди, че награждаването на агресията само подхранва по-нататъшна война, предаде ДПА.

"Акт на агресия се осъжда, а не се награждава. Тези, които награждават агресията, ще пожънат повече война вместо мир", заяви тя пред германската медийна група "Функе" в коментар, публикуван вчера.

Бербок, която преди това е беше външен министър на Германия, добави, че приемането на член на Съвета за сигурност, който нарушава най-фундаменталното правило на ООН, би създало опасен прецедент, като се позова на забраната за употреба на сила в Хартата на ООН.

Руският президент Владимир Путин настоява Украйна да изтегли войските си от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев. В допълнение към незаконно анексирания Кримски полуостров, Русия обяви украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за част от своята територия.

Съединените щати също оказаха натиск върху Украйна да направи териториални отстъпки, като заявиха, че войната не може да приключи по друг начин. Украйна досега е отказвала.

"Първо трябва да има примирие и мирно споразумение, след което можем да обсъдим как то може да бъде приложено", каза Бербок по отношение на потенциалната роля на ООН в осигуряването на примирие. "Но за това Русия трябва първо да прояви желание да сложи край на войната."