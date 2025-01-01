Задържаха пловдивчанин, хвърлял предмети през терасата, съобщиха от полицията.

На сигнал за нарушение на обществения ред в жилищен блок в район „Източен“ се отзовали късно снощи служители от Шесто РУ. Около 23.30 ч. дежурен автопатрул бил насочен към адреса заради постъпил сигнал от тел. 112 за буйстващ обитател, който хвърлил през терасата си твърди предмети и нанесъл щети по паркиран автомобил.

Извършителят, криминално проявен и осъждан, е задържан в районното управление.

Срещу него е започнато разследване за увреждане на чуждо имущество. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.