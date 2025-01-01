Нови важни открития са направени при спасителните разкопки по трасето на газопровода край село Трънак, Руенско, съобщиха от Общината.

Разкопките се изпълняват от НАИМ-БАН. Научен ръководител е д-р Красимир Велков - директор на ИМ-Твърдица, а заместник - Константин Господинов, експерт към РИМ-Бургас.

Археологически изненади в Акве Калиде: Разкриха три исторически епохи при разкопки

Обектът е разположен почти в средата на котловина в местност "Токат тарла" във Върбишкия дял на Източна Стара планина.

Открити са следните обекти:

1. Част от каменна надгробна могила - Насипът е съставен от ломени камъни, дребни и средни размери. От тях са оформени две линии, които оформят две гробни пространства – в северния и южния край. В тях са открити човешки кости. В близост са регистрирани фрагменти от тракийски глинени съдове, отнасящи се към късножелязна епоха V-I пр. Хр.

2. Раннохристиянска базилика - Базиликата е трикорабна, едноабсидна. Южният дял на източния зид заедно с абсидата е запазен във височина от 0,80 м. При градежа е използвана техника опус микстум - редове камъни и пояси от тухли, последните с размери 0,30 х 0,30.

В абсидата е открит каменен реликварий с кости-мощи, вероятно на мъченик или друга канонизирана личност. В южния кораб е открита част от купел, а при западния вход на северния кораб са разкрити вградени две каменни плочи, с надписи на латински език.

Навсякъде в руините на базиликата е регистрирано вадене на камък за вторична употреба и иманярски интервенции, което компрометира останките. Откритите монети, които датират и базиликата, са от края на IV-V в.

3. Средновековни християнски погребения - X-XI век. В обема на базиликата и около нея са регистрирани 31 гроба, в които погребенията са извършени по християнски погребален обред, чрез трупополагане, в изпънато положение по гръб, с глава на запад и скръстени ръце.

В тях се откриват лични вещи - обеци, огърлици от стъклени мъниста, гривни. Предварителната датировка на некропола е X-XI век.