Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американците трябва да спрат да наричат футбола „soccer“.

„Когато погледнете какво се е случило с футбола в Съединените щати, който в Щатите е "soccer"... Сякаш никога не го наричаме football, защото имаме малък конфликт с друго нещо, което също се нарича football“, каза Тръмп на 5 декември по време на тегленето на жребия за Световното първенство на ФИФА.

„Това (бел. ред. - ФИФА) е футбол, няма никакво съмнение. Трябва да измислим друго име за американския футбол. Просто няма логика“, допълни той, цитиран от The New York Times.

It should be called football. This is football, there is no question about it.



We have to come up with another name for the NFL stuff. pic.twitter.com/2hwo023sNA — Clash Report (@clashreport) December 5, 2025

Национална футболна лига (NFL) в САЩ носи сегашното си име от 1922 г., когато го променя от „Американска професионална футболна асоциация“. Спортът се радва на особена популярност в Щатите, като води класациите по гледаемост, продадени билети за мачове и цена за реклама.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Групите бяха обявени на 5 кекември. САЩ ще бъдат домакини на турнира за пръв път от 1994 г. Тръмп присъства на тегленето на жребия заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, министър-председателя на Канада Марк Карни и президента на Мексико Клаудия Шейнбаум. В началото на церемонията Инфантино връчи на Тръмп първата награда на ФИФА за мир.