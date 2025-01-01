Двама водачи са задържани за срок до 24 часа в РУ - Луковит за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, съобшиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 6 декември около 16.30 ч., 46-годишен при управление на лек автомобил е спрян за проверка. Техническото средство с което е тестван водачът, е отчело 2.91 промила алкохол в издишания въздух и отрицателен резултат за наркотични вещества. Мъжът е отказал кръвна проба, а по случая е образувано бързо производство.

Вторият случай е от неделя, когато около 01.50 ч. в Луковит автопатрул е спрял 62-годишен водач от София и проверката му за алкохол е отчела 1.79 промила алкохол в издишания въздух. Водачът също е отказал кръвна проба и е започнато бързо производство.

През почивните дни на територията на областта са регистрирани три пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 6 човека и са нанесени материални щети по превозните средства. Няма тежко ранени хора.