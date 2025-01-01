Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение за въвеждане на схема за солидарно разпределение на мигрантите в ЕС през следващата година. Схемата ще подкрепи държавите, засегнати или най-уязвими от миграционните потоци, сред които е и България, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Новите правила ще влязат в сила от средата на 2026 г. и ще въведат яснота коя държава от ЕС е отговорна за разглеждането на молбите на мигрантите за международна закрила. Занапред се очаква променените европейски правила за миграцията до допринесат за облекчение на всички европейски страни, се посочва в съобщението.

Предвижда се догодина да бъдат осигурени места за разселване на 21 хиляди мигранти и финансов принос от общо 420 милиона евро. Според схемата държавите от ЕС, които не желаят да приемат разселени мигранти, ще трябва да правят вноски в общия бюджет. Всички страни от ЕС вече са посочили с какво ще допринесат за общите цели.

Кипър, Гърция, Италия и Испания получават възможност да разселват догодина мигранти. Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония и Полша ще имат правото да не оказват принос по схемите заради значителен миграционен натиск. Държавите под натиск ще могат да разчитат на достъп с предимство до мерки на ЕС за подкрепа, включително до финансиране, се уточнява в съобщението.