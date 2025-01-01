Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт, съобщи БНР.

Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних

Според съдия Петър Славчев, повдигнатите обвинения по делото са за деяния, извършени преди приемането на Европейския регламент за създаването на Европейската прокуратура, а по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.



Затова и той иска от върховните съдии да преценят дали не трябва процесът да се гледа от Варненския окръжен съд.