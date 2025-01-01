Норвежката полиция съобщи, че е получила сигнали за стрелба в търговски център в Осло и че заподозреният за извършител е бил задържан, предаде Ройтерс.

„Проверихме почти цялата сграда и не намерихме ранени хора“, написаха от полицията в Осло на уебсайта си.

Инцидентът e станал в търговския център „Сторо“ в северната част на града. Според органите на реда е бил произведен един изстрел с пушка.

Смята се, че стрелециът е действал сам. Причината за стрелбата все още се изяснява.

Самоличността на заподозрения не е разкрита.