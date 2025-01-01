Австрийските компании, опериращи в България, очакват през 2026 г. икономически подем, подкрепен от въвеждането на еврото в страната. Това показва проучване на външноикономическата дирекция към Австрийската федерална стопанска камара (WKO), проведено сред около 100 бизнес мениджъри и цитирано от АПА.

Според резултатите почти всяка втора анкетирана компания очаква по-високи приходи през 2026 г., над 40 на сто прогнозират повече поръчки, а повече от една четвърт от австрийските фирми в България предвиждат ръст на заетостта и увеличаване на инвестициите. Три четвърти от участниците в проучването смятат, че общият икономически климат в страната ще остане стабилен или ще се подобри.

Като основни предизвикателства компаниите посочват политическата нестабилност, административната тежест, инфраструктурните дефицити и недостига на квалифицирана работна ръка. В същото време положително се оценяват данъчната система, достъпът до кредитните и капиталовите пазари, както и качеството на местните доставчици.

Търговският съветник при посолството на Австрия в България Филип Купфер отчита и допълнителните стимули за инвестиционната среда в България, свързани с пълноправното членство на страната в Шенгенското пространство от 2025 г. и предстоящото въвеждане на еврото от януари 2026 г.

От Икономическата камара на Австрия отбелязват и засилването на двустранните икономически отношения. Австрийският износ на стоки за България е нараснал с 46,1 на сто в периода 2019–2024 г., а през първите девет месеца на 2025 г. се увеличава с 3,2 на сто до 1,19 млрд. евро. В България оперират около 350 австрийски компании с местни подразделения, които по оценки осигуряват заетост на над 30 000 души.

Според данни на икономическата камара Австрия е вторият по големина чуждестранен пряк инвеститор в България.