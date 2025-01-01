Кметът на София обяви, че през 2024 г. общината е обновила над 193 000 кв. м тротоарни настилки с инвестиции от 35,2 млн. лв., като целта е създаване на по-сигурни и удобни пешеходни пространства за столичани. Това е значителен ръст спрямо 2023 г., когато бяха обновени 99 000 кв. м с бюджет от 16,7 млн. лв.

„Една от мечтите ми е всяка дама, която обича да ходи на високи обувки, да може да го прави спокойно по софийските тротоари – без да й остават токчетата между фугите. Шегата настрана – зад това стои много сериозна цел“, коментира кметът.

Планирани обекти за 2025 и 2026 г.

През декември 2024 г. са възложени още 70 500 кв. м тротоари, които ще бъдат изградени при подходящи метеорологични условия. За 2026 г. в плановете на общината е цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“, включително обновяване на всички тротоари.

Приоритети в ремонта на тротоарите

Кметът обясни, че приоритетно се работи върху тротоарите около:

Детски градини и училища

Здравни заведения

Паркове

Спирки и вътрешно-квартални пространства

„Когато инвестираме в тротоарите, не ремонтираме просто плочки – осигуряваме пешеходни пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета“, допълни той.

Продължаваща програма

Кметът подчерта, че работата по тротоарите ще продължи, като се търсят нови възможности за финансиране и разширяване на програмите. „Когато се грижим за ежедневното – от детските колички до токчетата – правим София по-хубав дом за всички нас“, заяви той.