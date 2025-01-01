Четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет “Пантер“, казаха от пресцентъра на Министерството на отбраната. В късния следобед на 7 декември от плавателния съд бяха евакуирани трима души, които са настанени във Варна. С летателна техника на останалата част от екипажа бяха предадени храна и вода. Доставен на борда е и дизел генератор. По решение на корабособственика на борда на кораба ще останат трима души, уточниха вчера от Министерството на транспорта и съобщенията.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол. Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация, каза пред журналисти във Варна Запрянов. Попитан дали ще говори с турските си колеги по този въпрос, министърът отговори, че „това не е военен въпрос“ между двете страни.

Той благодари на военнослужещите, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, и подчерта, че те ще бъдат наградени.

Евакуираха трима души от заседналия танкер „Кайрос“ край Ахтопол

Към този момент масивният 276-метров танкер „Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа, никой от страната ни няма право да ги изкара насила от борда, нито пък те искат да напуснат. Трима ще останат в кораба, защото по този начин страната ни няма да има претенции срещу собствеността на кораба.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов обясни, че операцията е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се е движел нагоре-надолу.

“Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата на кораба и той да ръководи и действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

“Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

Седемте моряци са от Китай и по един от Виетнам, Мияамар и Индонезия. Корабособственикът е във връзка с нашите власти.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от морската вода между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

“Цял живот съм рибар. В момента ситуацията е такава, че изобщо не е отминала опасността от екокатастрофа. Съмняваме се в успеха на изтеглянето на кораба. Това е един от големите класове танкери, трудно може да бъде издърпан. Празен е, вдигнат е нависоко и става като платно. Влекачите трябва да са много мощни”, смята рибарят Димитър Любенов.

“Корабът е без светлини, гърмяно е по него, имало е пожар. Не се знае в какво състояние са техническите съоръжения”, допълни той.

Малко по-късно Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера KAIROS.

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера KAIROS.

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица.

В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Министерството на външните работи ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзниците.