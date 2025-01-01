Трима души, които не са били в добро здравословно състояние, са били евакуирани с хеликоптер от заседналия танкер „Кайрос“край Ахтопол. Това казаха на брифинг за ситуацията около блокирания танкер, на която участват главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Доставени са храна, вода и комуникационни средства на екипажа на „Кайрос“ и с тях ще осъществяват връзка с кораба.

„Получи се информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани. При втория курс на хеликоптера беше изпълнена тази мисия и тримата човека са докарани на брега, предадени са на "Гранична полиция" за проверка на самоличността им, осигурено е медицинско обслужване и по-нататъшни действия“, заявиха властите.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер



Те бяха категорични, че това не са бежанци и няма да бъдат третирани като такива. "Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика", съобщи вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност“.



По думите му тепърва ще се уточнява самоличността им. “Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.

Припомняме, че на 5 декември (петък) полицията в Бургас съобщи за танкер, плаващ под чуждестранен флаг, заседнал край бреговете на Ахтопол.