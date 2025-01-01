С помощта на хеликоптер българските власти извършват операция по снабдяване на екипажа на заседналия край Ахтопол танкер "Кайрос" с храна, вода и комуникационни средства. Това казаха от Областна администрация Бургас.



По-рано днес министерствата на отбраната и на транспорта обявиха, че доставката на необходимите продукти се координира от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, който да достави необходимото на кораба.



От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявиха, че се извършва мониторинг на морските води във връзка с блокирания край Ахтопол танкер. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна е поставила измервателни уреди и е взела проби от морската вода между Созопол и Резово, съобщиха от пресцентъра на институцията.



Точките, от които се взимат пробите, са край брега и на няколко километра от него, за да се провери състоянието на водата в различни части на акваторията. В пробите ще се търси наличие на нефтопродукти, различни химически вещества (като PCB), бензен, толуен, стирен, етилбензен и растителни масла. Резултатите ще се оценяват според стандартите за чистота на морската вода.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита замърсяване на морските води в българската акватория, допълват от пресцентъра.



От Областна администрация потвърдиха, че няма промяна в състоянието на заседналия плавателния съд и корабът остава стабилно закотвен.