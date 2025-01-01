Украинският президент Володимир Зеленски е във Флорида за разговори с Доналд Тръмп в неговата резиденция "Мар-а-Лаго", предава BBC.

Двамата ще обсъдят обновена версия на 20-точков мирен план, посредничен от САЩ, който Москва все още не е подкрепила.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година“, казва Зеленски, като добавя, че Русия е извършила хиляди атаки през тази седмица.

Зеленски благодари на Тръмп, че го е приел, и казва, че се надява разговорите да „доведат до мир възможно най-бързо“.

На въпрос защо е искал да дойде във Флорида, за да се срещне с Тръмп, Зеленски отговаря, че екипите им са работили по 20-точков план и че днешната среща е посветена на обсъждане на стратегии за придвижване на плана напред.

Попитан дали смята, че ще има териториални отстъпки, той не дава конкретен отговор, като казва, че този въпрос ще бъде обсъден днес.

Путин: Украйна не бърза да постигне мир

В преговорите, освен Доналд Тръмп, се очаква да участват още американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с прекратяването на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество.

Зеленски каза, че ще обсъди с Тръмп всички въпроси от мирния план на САЩ за Украйна от 20 точки, по които има разногласия.