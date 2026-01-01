Италия планира да участва в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп като страна наблюдател, заяви премиерът Джорджа Мелони, цитирана от ДПА.

Италианският лидер преди това заяви, че страната не може да стане член на органа по конституционни причини.

Гръцкият премиер не планира да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Мелони, за която се смята, че поддържа добри отношения с Тръмп, заяви, че Вашингтон „сега е поканил Италия да се присъедини като страна наблюдател“, което тя определи като „добро решение“.

Тя подчерта, че поради цялата работа, която трябва да се свърши за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, „италианското и европейското присъствие е важно“.

Тръмп свиква първо заседание на Съвета за мир, ще набират средства за Газа

Тръмп обяви официално създаването на Съвета за мир миналия месец на Световния икономически форум в Давос. Първоначално замислен да наблюдава възстановяването на ивицата Газа, амбициите на органа сега са неясни, като Тръмп предполага, че той може да се използва и за справяне с конфликти и кризи по цял свят.

Множество европейски страни съзират в създаването на Съвета опит за подкопаване на ООН и отказаха да се присъединят. Двадесет и шест страни обаче станаха членове на новия орган, като България и Унгария са единствените страни от ЕС в него.