Подписаното от премиера в оставка Росен Желязков членство на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание. Това стана ясно снощи от Министерството на външните работи.

България има интерес и потенциал да бъде видим фактор по отношения на мирния процес в най-големите глобални кризи – войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток. Това заяви днес външният министър в оставка Георг Георгиев пред БНТ. По думите му решенията са взети в кратки срокове, но в отговор на динамична международна среда следващите управления ще имат възможност да надградят и оползотворят възможностите, оставени от кабинета "Желязков".

"За тези ратификации срок няма. Неслучайно вчера казах, че ако има повече информация за начина и динамиката, по които се вземат решения, касаещи ратификации на международни споразумения, актове, договори и други, ще види, че във времето това никога не е представлявало казус или тема, такъв какъвто се опитват някои да го направят в момента", посочи Георгиев.

Георг Георгиев: Ще оставим ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

На въпрос какъв е интересът на България за присъединяването към организацията на американския президент, Георгиев отговори: "Интересът на България е едно категорично поставяне на картата на един от двата най-големи световни проблема в момента. Ако първият е Украйна, със сигурност Близкоизточният мирен процес е вторият. Нашата близост до региона на конфликта, това, че е в пряка релация с много значимо предизвикателство за България – нелегалната миграция и опазването на външните ни граници, това, че ние имаме изключително балансирана позиция по отношение на подхода към решаването на конфликта – дава по един недвусмислен начин отговора на въпроса от една страна какъв е интересът на България. От втора – какъв би могъл да бъде приносът на България."

По думите на Георгиев Съвета за мир на Тръмп е „структура, която тепърва ще добива характеристиките на международна организация, която поставя в своята основа мира“.

"Не виждам по кой начин нелогично България на фона и на върховния представител на Изпълнителния комитет на борда Николай Младенов да остане безучастна към този световен процес."

По отношение на бързината на взетото решение, външният министър отбеляза: "Сроковете бяха изключително съкратени. Ние трябваше да реагираме на ситуацията, има моменти, включително и във външната политика, които изискват бързо взимане на решения. Оттук нататък хоризонтът, който се открива пред следващо парламентарно мнозинство, пред следващо редовно правителство – ще се възползва от възможностите, които премиерът Желязков и този кабинет му оставиха. По какъв начин ще оползотворят тези възможности – дали пълноценно ще се възползват от това, че България стана изключително видима в един от двата най-сериозни проблема, ще зависи от далновидността на политиците."

"Ние носим своята отговорност, но няма да я носим само тогава, когато на някой това политически му обслужва тезите", посочи Георгиев и обясни, че решението за присъединяването на България към Съвета за мир е взето на редовно заседание на кабинета.

"Присъствено, редовно Министерски съвет взе това решение", отбеляза той.

Външният министър подчерта, че действията на правителството са разумни и умерени по този въпрос: "Смятам, че няма никаква необходимост сега да не се подходи, разумно, умерено и следващо мнозинство да се види как ще се конфигурира около тази толкова важна тема."

"България има силна роля и място на картата на геополитическите процеси", подчерта още Георгиев.

„Неадекватно и опасно“ или „решителна крачка“: Реакции след присъединяването на страната към Съвета за мир

Политическите коментари за отложената ратификация не закъсняха.

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори - това заявява в своя позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

По-късно той изпрати и писмено искане за информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир до Росен Желязков. По думите му за страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир.

"Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС-Ново начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи. Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България", посочва още Делян Пеевски.

От ПП-ДБ с позиция в социалната мрежа X излезе и Божидар Божанов.

"ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни "мазане" се отказаха от ратификацията на хартата на "Съвета за мир" на Тръмп. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне", посочи той.

Пред NOVANEWS евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Андрей Новаков определи участието на България в новия формат като по-скоро положително. Според него страната ни печели стратегическа видимост и достъп до директен диалог на най-високо ниво. „Четири пъти в годината българският министър-председател, независимо дали е служебен или редовен, ще сяда на една маса с президента на САЩ. Това не е нещо, което трябва да подценяваме“, заяви Новаков.

По думите му присъединяването към Съвета за мир е логична стъпка и заради избора на Николай Младенов за негов ръководител. „Това е българин с безспорен международен авторитет. България го е номинирала още преди години, той е бил външен министър и е една от витрините на страната ни. Най-естественото беше да го подкрепим“, подчерта евродепутатът.

Новаков коментира и критиките, че България и Унгария остават единствените държави от ЕС, които са част от инициативата. Според него това не трябва да се разглежда като имиджов проблем. „Виждаме, че редица европейски държави заемат по-предпазлива позиция, но това е въпрос на време. Ролята на ООН отслабва и се търсят нови формати за разговор и влияние“, посочи той, като добави, че подобни инициативи са отражение на променящия се световен ред.

По темата за отложената ратификация Новаков заяви, че разбира аргументите на външния министър в оставка Георг Георгиев, но не вижда нищо драматично в това различни политически сили да търсят ускоряване на процеса. „Всеки има право да внесе каквото смята за нужно – било то в Народното събрание или в Конституционния съд. Това е нормална демократична практика“, каза той.