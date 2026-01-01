От "Да, България" настояват преди ратификацията от страна на Народното събрание (НС) за присъединяването на България към Борда на мира, да има произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания на Конституцията. Това заявиха депутатите от ДБ в кулоарите на парламента като тяхна позиция относно изявлението на правителството в оставка, че следващата седмица ще внесат за ратификация в НС подписания документ.

"Такова правомощие има, процедурата е предвидена с основанието в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България, има практика в нашата страна и с оглед спазването на всички изисквания, ние ще предприемем действия да настояваме именно преди ратификацията да има произнасяне от страна на КС", посочи Надежда Йорданова.

"До вчера Росен Желязков беше славен премиер, от който нищо не зависеше, след вчера е славен премиер, който постави България в периферията на Европа, който я превърна в Троянски кон, който обърна гръб на европейските ни партньори в лицето на Великобритания, Франция, Германия и пр.", посочи Йордан Иванов от ДБ.

"Зеленски и Украйна също не се присъединиха към този Борд, тъй като Беларус е там. Това нещо, което не е ясно международен договор ли е, НПО ли е, какво е, сме се наредили в него до Беларус и до Унгария, както и до редица други държави, които иман авторитарни режими. Ако си мислим, че това нещо ще постигне мир, за съжаление едва ли ще го направи. България трябва да следва обща европейска позиция, а ние се маргинилазираме и заставаме в ъгъла на ЕС и ще търпим вероятно дълготрайни щети за икономиката", допълни и Божидар Божанов.

Относно трите неуспешни опита на парламента днес да събере кворум и неслучилото се разискване на Изборния кодекс в пленарна зала, депутатите от ДБ коментираха, че вероятно оценките на експертите и опозицията са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес.

"Ние смятаме, че тази тема следва да е приключила. Няма повече време за никакви експерименти с Изборния кодекс", бе категоричен Божидар Божанов.