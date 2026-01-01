Парламентът не успя да започне работа на три пъти тази сутрин поради липса на кворум.

При първата регистрация електронното табло отчете 117 народни представители. Ръководещият заседанието зам.-председател на парламента Костадин Ангелов обяви 30-минутна почивка. В 09:30 ч. се повтори същата ситуация. Регистрираха се 119 народни представители. В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Следващата, последна регистрация, бе в 10:00 ч., но и тогава не се получи. Както и при втория опит, имаше 119 народни представители при необходими за кворум минимум 121. Не се регистрираха отново от групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Няма кворум, следващото заседание ще е в сряда - 28 януари от 09:00 ч., обяви председателстващият заседанието.

Парламентът днес трябваше да разгледа на първо четене промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет, според приетата от депутатите програма за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на институцията. В дневния ред бе и ратификация на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г. Предвиден бе и редовният петъчен парламентарен контрол, а в него трябваше да участват министрите в оставка - на културата Мариaн Бачев, на земеделието и храните Георги Тахов и на енергетиката Жечо Станков.

Вчера депутатите не заседаваха, след като три проверки установиха липса на кворум в пленарната зала. Идеята на управляващите беше да включат в програмата второто четене на промени в Изборния кодекс (ИК), с част от които се предвижда въвеждане на гласуване със сканиращи оптични устройства.

В кулоарите на парламента в четвъртък председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев каза, че парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) ще продължи да бойкотира кворума в пленарната зала, ако има опит да се включи като точка в дневния ред Изборният кодекс. Видяхме, че вече има внесено искане от „Има такъв народ“ второто четене на ИК да бъде включено като точка в утрешното пленарно заседание, обясни той.