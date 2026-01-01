Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над 13 часа. Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“. Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени. Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Всичко това предизвика бурни реакции и негодувание сред депутатите.

ПП-ДБ

От коалицията ПП-ДБ изразиха гневната си позиция на извънреден брифинг пред медиите по повод среднощните гласувания и продължилото около 13 часа заседание на правната комисия в парламента за промените в Изборния кодекс. Депутатите от формацията определиха случващото се като "атентат срещу изборния процес" и в частност Изборния кодекс и посочиха, че са в протестна готовност.

"Управляващите правят атентат срещу Изборния кодекс и изборния процес по тъмна доба. Тази нощ до 04:00 ч. сутринта, както и през 2022 г., управляващите приемаха промени в комисии скандално и безобразно", каза Божидар Божанов, а Ивайло Мирчев го допълни, че по думите им "сме на прага на най-голямата изборна измама" и призова "това безумие да спре".

"Те предлагат скенери, които дори те не знаят как работят - това стана ясно в комисия. Виждаме, че Борисов и Пеевски са възложили на своите поизпълнители от ИТН да свършат мръсната работа, а самите ГЕРБ и ДПС се крият от всеки дебат, защото планът е връщане на хартиената бюлетина и саботаж на изборите в наказание на протеста, който свали това правителство. Пеевски е бесен на хората, които развалиха неговия план за 4-годишно управление и грабене и сега иска да ги накаже, като саботира изборния процес", посочи на брифинга още Божанов.

По думите му хората от протеста няма да са съгласни със случващото се и са готови да се противопоставят.

Асен Василев представи няколко от приетите по думите му разпоредби: "Първо, отпада вторият печат на бюлетината, отпада сравняването на номера на бюлетината с кочана, което означава, че могат да се вкарват бюлетини, които не е дала самата комисия и се връщаме обратно на старите практики. Отпада сертификацията на т.нар. нови скенери, те няма да бъдат сертифицирани от Българския институт по метрология, както се сертифицират текущите машини на изборите. Кодът няма да бъде предоставян на партиите и техните експерти да видят предварително, че няма манипулации. Само в 3% от секциите ще има сравнение на реално подадените бюлетини с това, което е отчела машината, а не в 100%, както винаги е било с машинния вот до момента. Бяха затворени и голяма част от секциите в чужбина и българи в чужбина няма да могат да гласуват на определени места", посочи Василев.

"Единственият начин да ги спрем е така, както спряхме бюджета - когато тръгне да влиза в зала този законопроект, да имаме протестна готовност и ясно да заявим, че това няма да стане по този начин и няма да бъдат откраднати гласовете на българските граждани, както не успяха да им откраднат по 600 лева през осигуровките, когато се приемаше бюджета. Ние ще се борим", категоричен бе Асен Василев.

"Възраждане"

Депутатът Цвета Рангелова от "Възраждане" посочи, че на среднощното заседание управляващото мнозинство са искали да направят подмяна на вота, изборни манипулации и "служебно да спечелят изборите".

"В продължение на 3 почти денонощни заседания на Правната комисия се разгледа доклад за второ гласуване на законопроекти, внесени през 2024 година. До преди дни тези доклади седяха на трупчета", обясни тя.

По думите й са се появили 100 параграфа предложения, внесени от анонимна работна група. Опозиционните партии са попитали кои са вносителите, по-късно е станало ясно, че работната група е била в тесен кръг от представители на управляващото мнозинство.

"Сред народните представители, членове на правната комисия, нито един представител на тези партии ГЕРБ, ИТН, БСП, не се разпозна като автор на тези предложения, не отговори на нито един въпрос", каза Рангелова.

"Имаме нов изборен кодекс, който няма автор. Никой от народните представители не заяви, че е автор на което и да е било предложение. Имаме сканиращи устройства, с които ще гласуваме, без никой да ги е виждал. Приеха се скандални предложения, ще се гласуват избирателни списъци, които ще използват данните от НСИ", каза тя.

Рангелова допълни, че от представител на НСИ е било заявено, че в последното преброяване на населението не са преброени повече от 1 млн. българи, те ще бъдат подписвани под чертата.

"Беше заявено от ЦИК, че времето, което се предвижда за закупуване на машини, е безкрайно недостатъчно, няма да може да бъде изпълнено това условие и ще се гласува само и единствено на хартия. Цели се служебно спечелване на изборите и жестока фалшификация на предстоящия вот", обясни още Рангелова.

БСП

Към настоящия момент и 2 месеца преди изборите не е удачно да приемаме и да започнем изборния процес по съвсем различен начин, колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на машините, тази позиция изразиха депутатите от „БСП-Обединена левица“.

"Ние мислим, че трябва да има отлагателен период, затова предложихме тези устройства да влязат в действие от 1 януари 2027 година. Ако не се приеме това отлагателно действие, има други предложения, на други колеги от други парламентарни групи. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме по начина, който е към настоящия момент - смесено гласуване с хартия и машини. Но в зала ние ще си подкрепим нашето предложение", посочи Мая Димитрова от БСП.

Тя отрече обвиненията на депутати от други партии, че саботират изборите и именно затова предлагат отлагателен вот.

"Нищо не саботираме, затова сме предложили това отлагателно действие на закона. Никой няма нужда от такова саботиране и можем да работим нормално", допълни Димитрова.

ИТН

Александър Рашев от ИТН обясни, че причината за толкова дългото заседание на правната комисия е опозицията.

"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане", бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни той.

"В крайна сметка приехме текстовете, приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно", каза още Рашев и допълни, че ще могат да се приложат на настоящите избори.

Според Тошко Йорданов могат да се наемат машини за гласуване.

"ПП-ДБ, кой унищожи доверието в сегашните мадуровки", запита Йорданов

"Когато човек си търси повод да не свърши работа - той ще си го намери", каза още Тошко Йорданов.

МЕЧ

Това е саботаж на изборите и се готви като "последно 20" от това управляващо мнозинство, което сдава властта позорно след протестите, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на Народното събрание по повод среднощното обсъждане и гласуване от правната комисия на промени в Изборния кодекс.

"Те са си приели всичко, идеята им е да няма машини на тези избори въобще. Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване. Страхът им дали от нови партии, дали от стари партии или от собствената им гибел е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в комисията", посочи Василев.

По думите му не е било добра идея тези промени да се гледат сега, а в новия парламент.

"Където има техника, ние не сме против, напротив, ние сме ЗА, когато човешкият елемент бъде избегнат, но не е сега моментът, точно в последния момент - да се променя Изборен кодекс, да се въвеждат нови машини", коментира още Радостин Василев.