Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир. Страната ни е сред основателите и е представлявана там от премиера Росен Желязков.

Сред присъстващите от Европа бяха Желязков, президентът на Косово Вьоса Османи и унгарският министър-председател Виктор Орбан, които положиха своите подписи. Турският министър на външните работи Хакан Фидан също бе сред тях. Липсваха официални представители на водещи западноевропейски съюзници на САЩ като Франция и Германия.

Това предизвика вълна от политически реакции у нас. Някои политици приветстваха, а други разкритикуваха участието на България в Съвета.

ГЕРБ-СДС

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента, коментира пред журналисти в парламента Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС. Тя уточни, че идната седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.

"Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет", посочи още Сачева. По думите ѝ това, което се е случило, не противопоставя интересите на България, нито на ЕС, нито на общите интереси за това да бъде постигнат траен мир. "Това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа на това Близкият изток да бъде зона, която да не е източник на конфликти, а да имаме възможност на процесите на решения, които ще се вземат в този регион на света", изтъкна Сачева.

ПП-ДБ

„Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Тръмп. Смятаме, че това е грешно, неадекватно и опасно действие на това правителство, което вече е загубило легитимност да взима решения“ – това заяви на брифинг в партийната централа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан – единственият представител на европейска държави там, е много тревожно. Останалите държави са Беларус и такива с тоталитарни режими. България не бива да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС“, категоричен е Божанов.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също коментира пред журналисти за присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

"България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа, натика ни до най-бедната държава в ЕС - Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал", каза Василев.

"Когато България е натикана до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар в Европейския съюз. Това ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб", каза още Василев.

ДПС-Ново начало

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос. Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС–Ново начало“.

„Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони“, допълни той.