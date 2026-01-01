Нова Зеландия е решила да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към неговия Съвет за мир, заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции.

Тръмп учреди Съвета за мир миналата седмица, първоначално с цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но според него органът трябва да играе и по-широка роля, засягаща и други глобални сили. Той покани десетки световни лидери да се присъединят към новия орган. И докато държави от Близкия изток като Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и големи развиващи се страни като Индонезия, се включиха в Съвета, други световни сили и традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.

Лъксън заяви, че решението Нова Зеландия да се присъедини към Съвета е заради неговия сегашен вид.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс добави в публикация в социалната мрежа "Екс", че редица държави, особено от региона, вече са поели активна роля в работата на съвета по въпроса за Газа и че Нова Зеландия не би добавила значителна допълнителна стойност към това. Питърс допълни, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации е важно дейността на Съвета да бъде допълваща и съвместима с Устава на ООН.

"Това е нов орган и имаме нужда от яснота по този въпрос, както и по други въпроси, свързани с неговия обхват – сега и в бъдеще“, подчерта Питърс.