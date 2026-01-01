Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговата инициатива Съвет за мир, целящ разрешаване на глобалните конфликти, предаде Ройтерс.

„Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, насочена към канадския премиер Марк Карни.

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, използващи икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Нито офисът на Карни, нито Белият дом отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Миналата седмица офисът на Карни заяви, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и е планирал да приеме.

Оттеглянето на поканата на Канада дойде часове след като Тръмп официално създаде Съвета.

Канадският премиер Марк Карни отвърна в четвъртък на провокативното твърдение на президента Доналд Тръмп на Световния икономически форум, че „Канада живее благодарение на Съединените щати“.

„Канада не живее благодарение на Съединените щати. Канада процъфтява, защото сме канадци“, отговори Карни в национално обръщение в Квебек Сити преди нова сесия на парламента, въпреки че призна „забележителното партньорство“ между двете нации.

Правителствен източник заяви пред AФП в понеделник, че Канада няма да плаща, за да бъде в съвета, макар Карни да бе посочил, че ще приеме покана за присъединяване.

Речта на Карни в четвъртък последва изказванията му на форума на политическия и финансов елит в Давос, Швейцария, където той спечели бурни овации за откровената си оценка за „разрив“ в водения от САЩ, основан на правила, глобален ред.