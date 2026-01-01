Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма да се присъедини към създадения по инициатива на американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, който предстои да проведе първото си заседание на 19 февруари във Вашингтон, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на правителствен говорител.

"Това не е в дневния ред на премиера", посочи правителственият говорител Павлос Маринакис на медиен брифинг днес.

Съветът беше представен първоначално като малка група от лидери, които би трябвало да наблюдават по-конкретно спирането на огъня в Газа, напомня изданието. Американският президент впоследствие покани десетки страни да се присъединят и предложи организацията да функционира като по-широкообхватен орган за решаване на конфликти.

Церемонията по учредяване на Съвета за мир под патронажа на Съединените щати се състоя на 22 януари в Давос, Швейцария. Тогава към организацията се присъединиха само две от членките на Европейския съюз - България и Унгария.

Мицотакис обясни на пресконференция по-късно, че Гърция има стратегически отношения със САЩ, но не само за нея, а и за почти всички членки на Евросъюза е трудно да участват в Съвета за мир по начина, по който той е формулиран.