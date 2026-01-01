Седем ракитовски двойки, които тази година празнуват златна сватба (50 години съвместен живот), споделиха тайната на дългия и щастлив брак – послушен мъж, разбрана жена, компромиси и доверие.

Двойките получиха поздравления и подаръци от кмета Холянов и община Ракитово, които бяха доставени по домовете им от зам.-кмета Виляна Колчева.

Вдъхновяваща история за истинската любов: Семейство разкри тайната на 70-годишния си брак (СНИМКИ)

Поводът за гостуването е Денят на виното и любовта. Семейните двойки бяха трогнати от вниманието, а в центъра на града „валентинки“ с миниатюрни сентенции за любовта и пожелания за обич и щастие получиха и служители на общината, ДГС Ракитово и граждани.