В седмицата на брака ви представяме семейство - вдъхновение за любовта. Те разкриха тайната на 70-годишния си брак.

"Най-важното в брака са търпението, взаимните компромиси и съобразяването с човека до теб", с тези думи семейство Анифе и Хасан Хасан от момчилградското село Конче разкриват своята рецепта за дълъг и устойчив семеен живот.

Двамата са на 93 и 92 години и вече повече от седем десетилетия вървят рамо до рамо.

Възрастната двойка, която е с най-дългогодишен брак в община Момчилград, беше посетена от кмета Илкнур Кязим по повод Седмицата на брака. Срещата премина в топла и емоционална атмосфера, изпълнена със спомени и мъдри думи, съобщиха от Общината.

"Видяхме и лоши неща в този живот, но те се забравят. Остават силни спомените за хубавите и радостните моменти", прави равносметка главата на семейството Хасан Хасан.

"Беше ни дадено да сме заедно дълги години. Щастливи сме, а най-голямата радост в живота ни са децата", споделя съпругата му Анифе. Двамата са отгледали шест деца - петима сина и една дъщеря, и днес се радват на 11 внуци и 15 правнуци.

"Семейство Хасан от село Конче са пример за ценностите, които трябва да пазим - уважение, търпение и силна семейна връзка. Техният живот е урок по човечност и обич за всички поколения", заяви Илкнур Казим.