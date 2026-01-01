"Празникът на любовта задава въпроса дали сме готови да живеем с другия - дори със саможертва, защото любовта иска саможертва. Ако не съм готов да се отдам изцяло на другия, то това не е любов. Не можем да пробваме любовта. Тя няма срок, тя е вечна" - това каза в интервю за БТА енорийският свещник в католическата църква "Свети Павел от Кръста" в Русе отец Валтер Горра.

Той обясни, че на днешния ден католическата църква почита св. св. Кирил и Методий, както и св. Валентин. По думите му преди няколко десетки години празникът на любовта не е бил толкова разпространен. "Той навлезе по-силно в обществото с това, което беше свързано с търговията. Тя се възползва от този празник", каза отец Валтер.

Свещеникът обясни, че малко позната е историята на св. Валентин, обявен за почитане още през пети век. Той е римски свещеник и мъченик. Легенда разказва, че Валентин бил лекар. Арестуван е заради помощта, която оказвал на християни в затвора. Докато бил там, възстановил зрението на дъщерята на стражаря. По-късно бил обезглавен.

По думите на отец Валтер комерсиалното е дало повече импулс да се роди този празник. "Това не го казвам негативно. Но трябва да спрем нашето внимание върху това, че днес има нужда двойките да изживеят своята любов според даденото от самия Бог. Това означава, че за да бъдат двойка, мъжът и жената трябва да са се слели в живота. Тази любов между двамата е дадена от Бога", обясни свещеникът.

Според него в днешния ден е необходимо да се акцентира върху чувствата към другия - дали са чисти, здрави, вечни, дали са достатъчни един мъж и една жена да бъдат двойка, която ще остане до края.

"Любовта е мисията, която Бог дава на човек. Когато Бог създаде мъжа и жената, първото призвание на човека бе да бъде двойка - да се обичат двамата, да се обичат завинаги", обясни отец Валтер.

По думите му празникът трябва да се разграничи от комерсиалното. "За да открием отново призванието на човека - "аз съм роден, за да обичам". Мъжът и жената трябва да се обичат винаги и да търсят компромиса, за да бъдат заедно. Тогава този празник ще намери своя център, своето значение", каза отец Валтер. Според него ние трябва да използваме днешния ден, за да погледнем вътре в себе си и да си отговорим на въпроса за какво и защо съм с този човек.

"А отговорът е да го обичам завинаги, да имаме общо бъдеще, да създадем заедно семейство. Семейството е първата клетка на обществото, защото здравото семейство е здрава общност, здрав град, здрава държава, здрав континент, здраво човечество", обясни енорийският свещеник.

По думите му християнското семейство има голяма роля в проповядването на Евангелието. Едно здраво семейство, в което мъжът и жената се обичат, е голям пример.

А дали днешният ден е празник на виното или на любовта, или и на двете, отец Валтер с усмивка казва, че първото чудо на Иисус Христос е, когато превръща водата във вино. "Виното е знак на радост, но това не означава, че трябва да прекаляваме с него. Виното е дар от Бога, то е символ на кръвта Христова", обясни той.

Според свещеника там, където живеем, където работим, където срещаме другите хора, там намираме делото на Бога и трябва да знаем, че всичко е от него и при него трябва да се върнем.

По думите му въпреки войните и конфликтите в света любов има и тя не може да изчезне. "Лошото е, че се говори само за лошото. Нека да разказваме повече за доброто, за хората, които всеки ден дават всичко от себе си, които са посветили живота си на тези, които страдат. Защо не говорим за лекарите, които спасяват човешки животи, защо не говорим за учителите, които учат децата ни, защо не говорим за майките и бащите, които всеки ден работят много, за да отглеждат добре синовете и дъщерите си. Можем да говорим за всички хора, защото навсякъде има добро", каза отец Валтер.

Според него любовта има различни лица, но трябва да говорим за Божията любов. "Трябва да говорим за Божията любов, която влиза в сърцето на човек, и тази същата любов той трябва да я раздава на другите. Защото грешната любов може да бъде много опасна", допълни отец Валтер.