В речта си пред Конференцията по сигурността в Мюнхен украинският президент Володимир Зеленски отново призова страната му да бъде приета в НАТО и апелира към западните съюзници за по-бързо изпращане на оръжейните помощи, предаде Deutsche Welle.

"Не би било умно най-голямата армия в Европа да остане изключена от Алианса", отбеляза той.

В речта си пред Мюнхенската конференция за сигурност Зеленски призова западните съюзници на Украйна по-бързо да доставят оръжейната помощ за нападнатата страна. „Понякога успяваме да осигурим нови ракети за нашите системи „Пейтриът“ и „Назам“ непосредствено преди атака, а понякога дори в последния момент“, каза той, говорейки за две системи за противовъздушна отбрана, доставени от Германия и Норвегия.

Нито една електроцентрала не беше пощадена от руските удари, заяви украинският президент Володимир Зеленски в речта си на Конференцията по сигурността в Мюнхен, съобщи Франс прес, предаде БТА.

"Повечето удари са насочени срещу нашите електроцентрали и друга важна инфраструктура. В Украйна вече няма и една централа, която да не е понесла щети вследствие на руските удари", подчерта Зеленски.

През изминалите няколко седмици атаките на Русия причиниха сериозно прекъсване на отоплението в Украйна на фона на ниските зимни температури.

В изказването си на конференцията Зеленски нарече руския президент Владимир Путин "роб на войната".

Марко Рубио призова Европа да се промени, за да е в състояние да се защитава сама

По думите на украинския президент "Владимир Путин не може да се реши да се откаже дори от самата представа за войната. Той вероятно се смята за цар, но всъщност е роб на войната".

Украинският президент призова също за по-бързи доставки на ракети от западните държави за украинските системи за противовъздушна отбрана, като Зеленски посочи, че някои доставки "пристигат в последната минута".

Той изрази съжаление за тромавостта при вземането на политически решения, които трябва да осигурят ответен отговор на руските атаки в Украйна.

Желязков от Мюнхен: Европа без Америка не може и Америка без Европа не може

"В тази война оръжията се развиват по-бързо от решенията, които трябва да спрат тяхното използване", изтъкна Зеленски, като добави, че иранските дронове "Шахед", използвани от Москва, са все по-смъртоносни в хода на продължаващия вече пета година конфликт.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, но изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде Ройтерс.