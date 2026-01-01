„Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!“ е мотото на тазгодишния втори етап от Националната АНТИСПИН кампания, който по традиция отбелязваме в Деня на влюбените.

На 14 февруари в десетки градове на страната ще се проведат открити информационни събития, мобилни кабинети за безплатно и анонимно изследване, младежки инициативи и кампании на открито, по време на които ще се разпространяват здравно-информационни материали и предпазни средства, а желаещите ще могат на място да се консултират и изследват за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

Тази година зад кампанията застава изпълнителят Азис, а със съдействието на Българската национална телевизия, на Свети Валентин ще бъде излъчен видеоклип с негово участие, насочен към младите хора и посветен на отговорността към собственото здраве и грижата за партньора.

В десетки учебни заведения ще се проведат дискусии и обучения за превенция на ХИВ и отговорно сексуално поведение, а младежки доброволчески организации ще подкрепят кампаниите на терен. Всеки желаещ може да посети и Кабинетите са безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Карта и контакти ще откриете тук.

Националната АНТИСПИН кампания се реализира от Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, Българския Червен кръст и младежки организации в страната.

От здравното министерство обясняват, че днес много хора не знаят какво представлява инфекцията, какви са начините, по които можем да се заразим и как живеят хората с ХИВ и СПИН. Ето повече информация за ХИВ/СПИН:

Как човек се заразява с ХИВ?

Има само три начина за предаване:

При секс (вагинален и анален) без презерватив с човек, който живее с ХИВ;

По кръвен път – при споделяне на игли, спринцовки и други материали за инжектиране на наркотици с човек, който живее с ХИВ или при преливане на кръв от човек, който живее с ХИВ;

От ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, по време на раждането и при кърмене.

Мога ли да се заразя, ако стоя близо до човек с ХИВ?

Не, нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи никакъв риск от заразяване. Хранене с общи прибори, пиене от една и съща чаша, ръкостискане, прегръдка, целувка – нищо от това не може да предизвика заразяване. Телесните течности, като сълзи и пот, също не начин за заразяване.

Как мога да се изследвам?

В България функционират т.нар. КАБКИС – Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. За изследването се взима кръвна проба. ХИВ тест може да бъде направен и срещу заплащане в лаборатория.

Лекува ли се ХИВ?

Инфекцията се приема за хронично, подлежащо на лечение и успешно контролирано заболяване, благодарение на въведената през 1996 г. антиретровирусна терапия. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. При добре провеждано лечение хората, живеещи с ХИВ, водят нормален и пълноценен живот.