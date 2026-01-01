Историята разказва, че името на празника идва от християнски мъченици на име Валентин. В ранните списъци на светците фигурират поне трима светци и мъченици с името Валентин, чествани на 14 февруари.
14 февруари – един ден с три празника
Денят на Свети Валентин обаче най-често се свързва с римския свещеник Валентин, обезглавен на 14 февруари 269 г. Официално празникът се чества от 496 г., когато папа Геласий Първи обявява мъченика за светец, а датата 14 февруари за ден за почитането му.
Най-желаният подарък за Свети Валентин не е никак скъп
Датата 14 февруари започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието. През XIV век на този ден започват да се разменят любовни послания под формата на валентинки.
Страната, в която празнуването на Деня на влюбените може да ви навлече проблеми (ВИДЕО)
Предлагаме ви три легенди, свързани с Деня на влюбените - Свети Валентин:
Осъденият на смърт Валентин, влюбен в дъщерята на тъмничаря си
Една от версиите на историята за Деня на Свети Валентин разказва, че Валентин се влюбил в дъщерята на тъмничаря си. Малко преди часа, определен за смъртта му, той ѝ изпратил бележка и я подписал "от твоя Валентин". Той обаче останал жив и тези, които знаели за това, разпространили приказката.
Обезглавеният епископ Валентин
Друга легенда разказва, че Клавдий не искал мъжете да се женят по време на война, защото вярвал, че необвързаните са по-добри войници. Епископ Валентин се противопоставил на този закон и провеждал тайно сватбени церемонии. Заради това бил хвърлен в затвора и след това екзекутиран по заповед на Императора на 14 февруари.
Писмо в кутия
Древните римляни празнуват Деня на любовта на 14 февруари, като отправят молитви към богинята на брака и майчинството Юнона. Момичетата, които си търсят мъж, пишат писмо и го хвърлят в дълбока кутия. Този, който го извади, става техен съпруг.
По традиция на този ден влюбените празнуват любовта си с подаръци, балони, цветя, романтични вечери.
