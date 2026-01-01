Заради образуване на опашка от автомобили от няколко километра на румънска територия, от днес сутринта, 14 февруари, е променен т. нар. "адаптивен режим" на управление на трафика за преминаване на леките и товарни превозни средства през Дунав мост при Русе - Гюргево, въведен заради основния ремонт на българския участък на съоръжението. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Досега превозни средства от двете страни на реката се пропускаха през равни интервали от по 20 минути. Заради създалата се ситуация днес, причинена от много пътуващи към страната ни, които са предимно туристи, лекият и товарен трафик от Румъния към България се пропуска за период от 20 минути, а обратно - от 10 минути.

Драганов съобщи, че по-рано сутринта дори се е стигнало до удължаване на интервала в посока към България за период от 30 минути. Властите в Румъния временно са ограничили тежкотоварния трафик, за да могат повече от изчакващите леки автомобили да преминат безпроблемно.

"Очакванията са този режим на пропускане да продължи най-късно до полунощ днес. В случай на струпване на повече автомобили от българска страна, граничните власти ще удължат периода на пропускането им към Румъния", обясни Драганов.

Той каза още, че основният ремонт на българския участък на Дунав мост, чието начало бе поставено на 10 юли 2024 г., се изпълнява в срок. Очакванията са дейностите да приключат до средата на юли тази година.