Софийският градски съд постанови мярка "задържане под стража" за мъжа, който намушка смъртоносно сина си и рани тежко дъщеря си и майка си в столичния кв. "Подуяне". Инцидентът стана на 12 февруари 2026 г.

Според прокуратурата липсват убедителни данни и доказателства за наличие на психични заболявания на обвиняемото лице, както и че са налице предпоставки за задържане под стража.

Все още има опасност за живота на жената, намушкана в кв. „Подуяне“

Може да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията, по които е привлечен към наказателна отговорност. Деянията се отличават със значителна степен на обществена опасност и най-целесъобразна би била мярка за неотклонение "задържане под стража", посочиха от прокуратурата.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия, помоли съдът да остави без уважение искането на държавното обвинение. Не е налице опасност обвиняемият да се укрие или опасност да извърши друго престъпление. Той има постоянен адрес, постоянно местоживеене, не е осъждан, каза Караколева.

Кървава драма в София: Баща е обвинен за убийството на сина му, дъщеря му и майка му са в болница

След оттегляне за съвещание съдът постанови "задържане под стража". Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.

Това е човек, който безкрайно е обичал близките си, но има безспорни доказателства, водещи до подозрение за наличие на психично разстройство, като има и изготвена съдебно-психологична и психиатрична експертиза, казваща, че има наличие на психично разстройство и е възможно то да е причината да се извърши въпросното престъпление, каза след заседанието пред журналисти адв. Караколева. Вещите лица са дали мнение, че следва да се направи комплексна съдебна-психологична и психиатрична експертиза, която да даде ясно заключение дали той страда от психично заболяване.

Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на мъжа твърдят, "че е започнал да се увлича по будизма".

„По данни на най-близките му хора обвиняемият се е променил значително в редица аспекти – във външния си вид и в поведението си. Има странности, без да навлизам в подробности, но към децата и майка си преди това не е проявявал никаква агресия“, обясни Караколева.

Няма данни обвиняемият да злоупотребява с алкохол, няма данни и за употреба на наркотици, добави тя.

Не само с мен, но и с органите на реда обвиняемият не може да проведе нормален диалог, отговаря с кратки изречения и то не винаги, каза адв. Караколева на въпрос за начина на комуникация с обвиняемия. Ще се направи всичко възможно лицето да бъде изпратено за лечение, както каза прокурорът в зала, и вероятно няма да обжалвам, за да не се губи време и за да може да се направи изследване на здравословното му състояние, тъй като от изхода на експертизата зависи по-нататъшното развитие на наказателното производство, допълни тя.