Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на младежите

45-годишен мъж е обвинен, че е нападнал и намушкал трима души от семейството си в столичния квартал "Подуяне", един от тях почина

Сигнал за инцидента е постъпил тази сутрин в 5:40 ч. На място са изпратени три линейки и полицейски екипи.

Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче - син на мъжа. Момиче на 15 години (дъщеря на мъжа) с множество прободни и порезни рани е транспортирано към "Пирогов". Жена на 78 години (майка на мъжа) с порезни и прободни рани в корема и гърдите е закарана в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

На мястото на инцидента е открит мъжа с лека порезна рана на ръката, посочиха още от Спешна помощ. Той е задържан след инцидента, съобщиха от СДВР.

Лекарите в „Пирогов“ се борят за живота на намушканото в София 15-годишно момиче

По-късно от Софийска градска прокуратура съобщиха, че са повдигнали обвинение срещу 45-годишния мъж за убийството на сина му и за опит за убийство на дъщеря му и майка му. 

По данни на разследването мъжът е намушкал с нож сина си в корема и шията. Младият мъж е починал на място. Според обвинението деянието е извършено с особена жестокост.

"Нападнати са и дъщерята и майката на извършителя. Дъщерята е намушкана в корема и гърба, а възрастната жена – в областта на торса. Двете са откарани в болница, където им е оказана спешна медицинска помощ и животът им е спасен. По информация на прокуратурата престъпленията са извършени в условията на домашно насилие", посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Разследването продължава.

По темата

Последвайте ни

София