45-годишен мъж е обвинен, че е нападнал и намушкал трима души от семейството си в столичния квартал "Подуяне", един от тях почина.

Сигнал за инцидента е постъпил тази сутрин в 5:40 ч. На място са изпратени три линейки и полицейски екипи.

Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче - син на мъжа. Момиче на 15 години (дъщеря на мъжа) с множество прободни и порезни рани е транспортирано към "Пирогов". Жена на 78 години (майка на мъжа) с порезни и прободни рани в корема и гърдите е закарана в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

На мястото на инцидента е открит мъжа с лека порезна рана на ръката, посочиха още от Спешна помощ. Той е задържан след инцидента, съобщиха от СДВР.

Лекарите в „Пирогов“ се борят за живота на намушканото в София 15-годишно момиче

По-късно от Софийска градска прокуратура съобщиха, че са повдигнали обвинение срещу 45-годишния мъж за убийството на сина му и за опит за убийство на дъщеря му и майка му.

По данни на разследването мъжът е намушкал с нож сина си в корема и шията. Младият мъж е починал на място. Според обвинението деянието е извършено с особена жестокост.

"Нападнати са и дъщерята и майката на извършителя. Дъщерята е намушкана в корема и гърба, а възрастната жена – в областта на торса. Двете са откарани в болница, където им е оказана спешна медицинска помощ и животът им е спасен. По информация на прокуратурата престъпленията са извършени в условията на домашно насилие", посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Разследването продължава.